Ruime meerderheid van de jongeren heeft geldzorgen

DEN HAAG (ANP) - Een ruime meerderheid van de jongeren in Nederland maakt zich zorgen over geld, waardoor ze ook zorgen hebben over de toekomst en zich gestrest voelen en onzeker zijn. Dat staat in een onderzoek van State of Youth NL, een initiatief van KidsRights.

Van de ruim 3000 online ondervraagde jongeren tussen de 12 en 29 jaar zegt 81 procent zich zorgen te maken om geld. Met name vrouwen en jongeren tussen de 18 en 24 jaar ervaren gelddruk het meest van deze groep. Twee derde geeft aan dat ze moeite hebben om elke maand rond te komen, ongeveer 14 procent zegt dat elke maand te ervaren. Dan gaat het met name om jongeren vanaf 18 jaar die bijvoorbeeld al zelfstandig wonen.

De meeste geldzorgen hebben jongeren als het om de toekomst gaat, of om het krijgen van onverwachte rekeningen. Huizenprijzen, de boodschappen, het lenen van geld of de rente op studiefinanciering worden ook als zorgen benoemd. Jongeren zeggen zich door geldzorgen ook te schamen en zich schuldig te voelen. Geldzorgen komen bijvoorbeeld ook door impulsieve aankopen. Die doen jongeren om zich beter te voelen of mee te komen met anderen.

Vergroten kennis geldzaken

De jongeren dragen ook oplossingen aan voor de problemen die ze ervaren. Deze zijn ook gericht aan de momenteel formerende partijen. Het vergroten van kennis over geldzaken komt als belangrijkste punt naar voren. Ook zien ze een grote rol voor de overheid, zoals bijvoorbeeld ingrijpen bij misleidende advertenties die in de feestdagenperiode te zien zijn rondom koopjesdagen zoals Black Friday.

Het onderzoek werd uitgevoerd tussen eind augustus en eind oktober van dit jaar. Voor het onderzoek werkte KidsRights samen met de Nationale Jeugdraad (NJR), Maatschappelijke Diensttijd (MDT) en Augeo Foundation. "Het is zeer schrijnend dat zoveel Nederlandse jongeren geldzorgen hebben. De formerende fracties zullen jongeren bestaanszekerheid moeten gaan bieden, zodat ze betaalbaar kunnen leven, wonen, werken en studeren", aldus KidsRights-voorzitter Marc Dullaert.