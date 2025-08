Zuid-Afrika zoekt nieuwe exportmarkten na hoge importheffing VS

PRETORIA (ANP/AFP/RTR) - Zuid-Afrika gaat op zoek naar nieuwe markten in Afrika en Azië terwijl het blijft onderhandelen met de Verenigde Staten over de dreigende importheffing van 30 procent. Dat zei president Cyril Ramaphosa maandag. De VS zijn de op een na grootste handelspartner van Zuid-Afrika en het land vreest voor fors banenverlies.

Zuid-Afrika heeft van de Amerikaanse president Donald Trump een relatief hoog tarief opgelegd gekregen. "Onze hoogste prioriteit is het beschermen van onze exportindustrieën", zei Ramaphosa. "We blijven in gesprek met de VS in een poging om markttoegang voor onze producten te behouden. We moeten ook de diversificatie van onze exportmarkten versnellen, met name door de intra-Afrikaanse handel te verdiepen."

Het Afrikaanse land heeft gewaarschuwd dat mogelijk 100.000 banen verloren kunnen gaan door de tarieven. De werkloosheid in het land is al boven de 30 procent. De nieuwe heffing raakt vooral de Zuid-Afrikaanse landbouw-, auto- en textielsector.

Investeringen in VS

De regering heeft een loket opgezet dat exporteurs en producenten moet helpen bij het verkennen van alternatieve markten in de rest van Afrika, Azië en het Midden-Oosten.

In een poging de hoge importheffingen te voorkomen, heeft Zuid-Afrika aangeboden om lng en enkele landbouwproducten uit de VS te importeren, zei de handelsminister vorige week. Ook wil het land investeren in de mijnbouw- en metaalrecyclingindustrie van de VS. "Zuid-Afrika vormt op handelsgebied geen bedreiging voor de Amerikaanse economie of nationale veiligheid", verklaarden de ministers van Handel en Buitenlandse Zaken.