Zwitserland verlaagt rente naar laagste niveau sinds 2022

BERN (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De Zwitserse Nationale Bank (SNB) heeft het rentetarief in het land verder verlaagd naar het laagste niveau sinds september 2022. De centrale bank hoopt dat de lagere rentevergoeding investeerders ervan zal weerhouden hun toevlucht te zoeken in de Zwitserse frank, die in tijden van wereldwijde geopolitieke onrust als veilige haven wordt gezien. Een lagere rente maakt het minder aantrekkelijk voor investeerders om Zwitserse franken aan te houden.

De SNB schroefde het belangrijkste rentetarief met een kwart procentpunt terug naar 0,25 procent. De stap kwam overeen met de verwachtingen van economen. Het is de vijfde renteverlaging op rij sinds de centrale bank in maart 2024 begon met het verlagen van de leenkosten. In december werd de rente nog met een half procentpunt verlaagd. Dat was de grootste verlaging sinds januari 2015. De Zwitserse frank daalde donderdag licht in waarde ten opzichte van zowel de euro als de dollar na het besluit om de rente verder te verlagen.