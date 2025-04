Zwitserse president in Washington voor handelsoverleg

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Zwitserse president Karin Keller-Sutter heeft in Washington gesprekken gevoerd met de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent over de handel. Volgens Keller-Sutter is Zwitserland deel van een groep van vijftien landen die een soort voorkeursbehandeling krijgen van de Verenigde Staten bij handelsgesprekken. Dat noemt zij gunstig.

President Donald Trump heeft extra heffingen voor Zwitserland van 31 procent gepland. Die heffingen zouden Zwitserland flink kunnen raken omdat het land veel machines, horloges, medische apparatuur, chocolade en kaas naar de VS exporteert.

Tegelijkertijd is door de onrust op de beurzen door het handelsbeleid van Trump de Zwitserse frank flink in waarde gestegen omdat investeerders die munt als veilige belegging zien in onzekere tijden. Door de sterke frank worden Zwitserse producten duurder in het buitenland, wat ook de export kan ondermijnen.