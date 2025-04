De rol van AI op de werkvloer (en waarom Nederlandse organisaties vaak nog geen strategie hebben)

AI is niet meer weg te denken, maar de meeste Nederlandse werknemers doen er nog niets mee. Slechts 26% maakt actief gebruik van kunstmatige intelligentie in hun dagelijkse werk . Tegelijkertijd geeft bijna de helft van de organisaties aan geen duidelijke AI-strategie te hebben. Dat blijkt uit het nieuwe whitepaper van Integron: “Welke rol speelt AI anno 2025 op de werkvloer?”. AI heeft de potentie om werk slimmer, efficiënter én leuker te maken – maar voorlopig blijft het bij beloftes.

AI in Nederland: wel in de directiekamer, maar niet op de werkvloer

De adoptie van AI blijkt sterk geconcentreerd bij het hoger management. 57% van de directieleden gebruikt AI, maar bij uitvoerende medewerkers zonder klantcontact ligt dat percentage op slechts 17%. Een gemiste kans, stelt Integron, want juist op de werkvloer kan AI bijdragen aan werkverlichting, hogere klantgerichtheid en meer werkplezier.

"De technologie is er, de behoefte groeit, maar zonder duidelijke visie blijft AI steken in pilots en losse tools," aldus Egbert Engelfriet, Managing Director van Integron. “De potentie voor EX én CX is enorm, mits je het strategisch en organisatiebreed aanpakt.”

Grote verschillen tussen sectoren en functiegroepen

De adoptie verschilt aanzienlijk per branche. In ICT en financiële dienstverlening wordt AI relatief vaak ingezet, maar in sectoren als zorg, transport en retail blijft het gebruik achter. Belemmerende factoren zijn onder meer een gebrek aan expertise, hoge implementatiekosten en zorgen over privacy.

Ook binnen organisaties zien we een kloof. AI-gebruikers voelen zich lang niet altijd deskundig. Slechts 43% beschouwt zichzelf als ervaren gebruiker. Daar komt bij dat 61% verwacht zich nieuwe vaardigheden eigen te moeten maken. En onder niet-gebruikers denkt 35% – wellicht ten onrechte – dat ze geen nieuwe kennis nodig hebben.

AI-gebruik leidt tot meer beweging op de arbeidsmarkt

Opvallend is dat AI-gebruikers vaker van baan wisselen. 34% solliciteerde het afgelopen jaar, tegenover 21% van de niet-gebruikers. Daarnaast overweegt 41% een nieuwe stap te zetten. De verklaring? AI-gebruikers blijken innovatiever, zelfstandiger en toekomstgerichter – en zoeken een organisatie die hen daarin faciliteert.

Van hype naar houvast: AI vraagt om strategisch leiderschap

De roep om richting is duidelijk. AI wordt pas waardevol als het breed gedragen wordt en een integraal onderdeel vormt van organisatieontwikkeling. Daarvoor zijn drie dingen nodig: een visie op AI, toegankelijke toepassingen én een cultuur waarin leren, experimenteren en verbeteren centraal staan.

“Wie nu investeert in AI-bekwaamheid, wint op meerdere fronten,” aldus Engelfriet. “Niet alleen in procesoptimalisatie, maar ook in betrokkenheid, innovatiekracht en klantgerichtheid.”