Geniale Klikbeet-video over ruzie Trump en Zelensky gaat wereld over: "Amerikanen schamen zich"

Afgelopen zaterdag zou Zelensky in het Witte Huis een deal over aardmetalen tekenen. Dat liep uit op ruzie met Trump en vicepresident Vance. Het inspireerde Stefan Pop om een parodie te maken voor het satirische Klikbeet. De video is inmiddels een hit in Oekraïne.

Trump vond dat de Oekraïense president niet genoeg dankjewel had gezegd. Zelensky zou volgens Trump 'een derde wereldoorlog' uitlokken.

In de video van Stefan Pop stelt een aangereden man Oekraïne voor, terwijl de ambulancebroeders Trump en Vance zijn. Zij vinden dat de gewonde man wel wat dankbaarder mag zijn. Op X is de video al miljoenen keren bekeken. Vooral in Oekraïne is de parodie geslaagd.

"Oekraïners zijn ons dankbaar, Amerikanen schamen zich en bij Europeanen komt hij nu pas echt binnen", vertelt Pop aan RTL Nieuws.

De Oekraïense komiek Anton Tymosjenko heeft ook gereageerd op de video: "Het is heel goed, het is een leuke video. Het beste moment vind ik waar 'de EU' een foto neemt en wegloopt. Terwijl die gewonde man 'Help!' roept. Het is heel ironisch."