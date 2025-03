Broadcom stijgt op iets lager Wall Street

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn iets lager aan een nieuwe handelssessie begonnen, na aanzienlijke verliezen een dag eerder. Chipontwikkelaar Broadcom verraste de markt met beter dan verwachte prognoses en was een opvallende stijger. Het bedrijf profiteerde vooral van de sterke vraag naar chips voor datacenters die alle rekenkracht voor nieuwe AI-toepassingen moeten ondersteunen.

Broadcom won 4,8 procent in de eerste handelsminuten. Branchegenoot Nvidia klom 1 procent. Broadcom is in de ogen van grote techbedrijven een potentiële kandidaat om alternatieven te bieden voor Nvidia's prijzige AI-chips.

De Dow-Jonesindex daalde 0,2 procent tot 42.515 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 5734 punten. De door techbedrijven gedomineerde Nasdaq verloor een fractie tot 18.088 punten.

Importheffingen

Een dag eerder verloren de drie indices ook al terrein. Dat hing samen met de grote onzekerheid die het grillige handelsbeleid van president Donald Trump teweegbrengt. Na eerder deze week importheffingen te hebben opgelegd aan de belangrijke handelspartners Mexico en Canada, schortte hij een groot deel van die heffingen donderdag weer op tot begin april.

Beleggers hadden ook veel oog voor het banenrapport van de Amerikaanse overheid over februari. Daaruit kwam naar voren dat er 151.000 banen waren bijgekomen in die maand. De werkloosheid steeg met 4,1 procent. De massaontslagen door president Donald Trump en zijn adviseur Elon Musk zijn nog niet terug te zien in die cijfers, omdat het gros daarvan gebeurde na het maandelijkse onderzoek door het ministerie van Arbeid.

Arbeidsmarkt

De mate waarin de arbeidsmarkt groeit is voor beleggers een belangrijke barometer voor de stand van de Amerikaanse economie. Tegelijkertijd hebben cijfers over werkgelegenheid en loongroei invloed op het rentebeleid van de Federal Reserve.

Ook andere bedrijven trokken de aandacht met hun kwartaalcijfers. IT- en hardwarebedrijf Hewlett Packard Enterprise waarschuwde dat de winstgevendheid komend jaar onder druk staat door importheffingen en beperkte marges op de verkoop van servers. Ook schrapt de onderneming 3000 banen. Het aandeel kelderde 16,2 procent.

Euro en olie

De euro steeg 0,8 procent vergeleken met de dollar en was 1,0881 dollar waard. Een vat Amerikaanse olie steeg 2 procent in prijs tot 67,70 dollar. Brentolie won 2,1 procent aan waarde en kostte 70,91 dollar per vat.