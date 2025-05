Martin Scorsese maakte documentaire met paus Franciscus

Martin Scorsese heeft voor een nieuwe documentaire samengewerkt met de onlangs overleden paus Franciscus . In de documentaire Aldeas - A New Story zijn gesprekken tussen Scorsese en de paus te zien en volgens de makers bevat het ook "het laatste diepte-interview van de paus voor een film ".

De documentaire richt zich op het werk van Scholas Occurrentes, een non-profitorganisatie die paus Franciscus in 2013 oprichtte. De organisatie werkte ook aan films onder de noemer van Aldeas. Dat project steunde het maken van korte films om cultureel begrip te bevorderen. Paus Franciscus noemde Aldeas "een uiterst poëtisch en zeer constructief project omdat het de wortels raakt van wat menselijk leven is". Een releasedatum voor de documentaire is nog niet bekend.

Scorsese ontmoette de paus meerdere keren. Na zijn dood omschreef de filmmaker Franciscus als een "bijzonder mens".

Paus Franciscus overleed op 21 april op 88-jarige leeftijd. Hij werd zaterdag begraven. Het conclaaf om een nieuwe paus te kiezen begint op 7 mei.