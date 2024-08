Overleden: Alain Delon (1935-2024)

Alain Delon (1935-2024) was een iconische Franse acteur, gevierd om zijn charismatische aanwezigheid en rollen in klassieke films. Hij werd vaak gecast als de mysterieuze antiheld in misdaad- en politiefilms, maar bewees zijn veelzijdigheid in diverse genres.

Delon's carrière omvatte samenwerkingen met legendarische regisseurs en acteurs, en leverde onvergetelijke films op zoals "Plein Soleil", "Le Samouraï" en "Le Guépard". Zijn relatie met actrice Romy Schneider was een sensatie in de media, wat bijdroeg aan zijn status als een van de meest fascinerende figuren van de Europese cinema.

Naast zijn acteerwerk was Delon ook actief als producer en regisseur. Hij bleef tot op hoge leeftijd een gerespecteerde figuur in de filmindustrie en een symbool van Franse elegantie en stijl.