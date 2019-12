Al twee jaar vermist Duits jongetje gevonden in kast bij man die kinderporno bezit

Moeder Manuela was al twee jaar op zoek naar haar vermiste zoon Marvin. De nu 15-jarige jongen uit Duisburg is per toeval terug gevonden in een woning in Recklinghausen.

De Duitse politie deed een huiszoeking, omdat de 44-jarige bewoner van de woning verdacht werd van het bezit van kinderporno. De agenten vonden daarbij de vermiste tiener, die in een kast verstopt zat. De man is gearresteerd.

Twee jaar geleden zou de jongen zijn weggelopen uit een woongroep vlak bij Dortmund. Hij zou niet tegen zijn wil door de man zijn vastgehouden. Ook heeft hij geen verwondingen. “Er zijn aanwijzingen dat hij zich daar al lange tijd vrijwillig heeft opgehouden”, zegt een politiewoordvoerder.

Het is onbekend of de jongen de hele periode bij de man heeft gewoond. Bij de huiszoeking werd ook een 77-jarige man gevonden. Dit zou de vader zijn van de hoofdbewoner. Er zijn verschillende apparaten en gegevensdragers in beslag genomen.

“De inhoud op de gegevensdragers moet zo snel mogelijk worden bekeken om opheldering te krijgen over de vraag of de jongen mogelijk het slachtoffer is geweest van criminele handelingen”, zei Andreas Wilming-Weber, perswoordvoerder van de politie.

Moeder Manuele is erg blij dat haar zoon weer terecht is. “Ik ben dolblij dat mijn zoon leeft”, vertelt ze tegen Bild.