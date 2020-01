‘Lees de krant niet. U zal gelukkiger worden’

U bent geïnteresseerd in nieuws, want u leest dit stukje. Maar wat denkt u? Wordt u gelukkige van al dat nieuws? Wat zou er gebeuren als u het niet meer zou volgen? Mist u dan iets?De Zwitserse bestsellerauteur en zakenman Rolf Dobelli hield op met het nieuws volgen. Eerst tijdelijk en toen dat goed beviel definitief. Hij schreef er een boek over en De Morgen laat hem aan het woord.

Tot mijn 44ste verslond ik het wereldnieuws”, zegt Dobelli. In zijn puberteit bracht de Zwitser de zaterdagen niet op het sportveld of met meisjes door, zoals zijn vrienden, maar in de ­bibliotheek van Luzern. Hangend boven de leestafels spelde hij daar de kranten. “Ik was een junkie. Al helemaal toen het internet in de jaren 90 opkwam en nieuws altijd en overal gratis beschikbaar was.” Alleen sportberichten sloeg hij over.

Ondanks de tienduizenden uren die hij aan nieuws had gespendeerd, concludeerde Dobelli in 2010 dat hij de wereld niet beter was gaan begrijpen. Hij pakte het radicaal aan. Geen TV-nieuws, geen kranten en ook geen Facebook meer.

“Het belangrijkste voordeel is dat ik me gelukkiger voel”, zegt Dobelli. “Ik ervaar minder onrust, laat me niet langer meeslepen door de negativiteit van nieuws. Een oorlog, ­natuurramp of hongersnood: het gros van de berichten stemde me droevig en wanhopig. En dat terwijl ik op bijna niets van wat ik hoorde of las, invloed kon uitoefenen.”

“Nieuwsconsumenten lezen 60 tot 90 minuten per dag.” Verspilde tijd, vindt de auteur. “Nieuws is hoogstens vermakelijk. Sla de kranten van tien jaar terug er eens op na. Je zult zien dat vrijwel geen enkel bericht invloed heeft gehad op jouw persoonlijke bestaan, op je familie, ­welzijn of carrière.”

De uren die Dobelli voorheen met zijn neus in de krant doorbracht, spendeert hij nu aan zelfstudie. Iedere paar maanden zet hij zijn tanden in een nieuw ­onderwerp, zoals de migratieproblematiek of de economie van China. Daarover neemt hij bundels van deskundigen door, hij bekijkt documentaires en volgt cursussen online.

Misschien zien we u op deze site nu nooit meer terug. In dat geval: veel geluk in de rest van uw leven.