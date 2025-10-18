Op een vroege zomerdag in 2021 viel de Russische geheime dienst binnen bij de bekende oppositie-journalist Roman Badanin. Zijn misdaad? Het publiceren van een kort en ogenschijnlijk onschuldig interview met een jonge vrouw die vermoedelijk een buitenechtelijke dochter van president Vladimir Poetin was. Het privéleven van Poetin is volgens Russische journalisten het grootste taboe: "Raak zijn familie niet aan."

Badanin woont inmiddels in ballingschap in Californië en bracht samen met collega Mikhail Rubin een boek uit: ‘De Tsaar Zelf’. Daarin doen ze boude onthullingen over Poetins liefdesleven. Hoewel Poetin zich graag presenteert als hoeder van traditionele gezinswaarden, omringt hij zich al sinds zijn politieke beginjaren met jonge vrouwen, van strippers en prostituees tot sportheldinnen.

Zo had hij in 1999 een relatie met Svetlana Krivonogikh, een schoonmaakster die dankzij deze relatie multimiljonair werd. Hun vermeende dochter, Elizaveta, vertoonde volgens visueel onderzoek een opvallende gelijkenis met Poetin.

Binnenkort richtte Poetin zijn aandacht op Alina Kabaeva, een Olympisch kampioene ritmische gymnastiek die uitgroeide tot ‘Ruslands geheimzinnige First Lady’. Hun relatie leverde haar een invloedrijke positie in het Russische medialandschap en een miljoenensalaris op.

Zelfs na de scheiding van zijn vrouw Ljoedmila, hield Poetin er volgens het boek nog tal van affaires op na, waaronder met studente Alisa Kharcheva, die opviel door haar pikante verjaardagskalender voor Poetin.

Volgens Badanin en Rubin heerst in Poetins kring een cultuur waarin het huwelijk nauwelijks waarde heeft en overspel de norm is; vrouwen zijn afhankelijk van de machtige mannen voor hun carrière en welzijn.

Ondertussen blijft Kabaeva, moeder van twee kinderen van Poetin, de belangrijkste vrouw in zijn leven. Na de invasie van Oekraïne was ze korte tijd in Zwitserland, maar zou inmiddels weer in Rusland wonen.

Het exacte reilen en zeilen van Poetins ‘harem’ blijft gehuld in geheimen, maar de ervaringen van Badanin tonen hoe gevaarlijk het is voor journalisten om Poetins privéleven te onderzoeken. Wie Poetins familie aanraakt, loopt het risico alles te verliezen.