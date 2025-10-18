Eeneiige tweelingen tonen schokkende effecten van roken op uiterlijk

Een Amerikaanse studie met eeneiige tweelingen laat zien wat roken met je uiterlijk doet. Onderzoekers van de Case Western Reserve University in Ohio ontdekten dat rokers er aanzienlijk ouder uitzien dan hun niet-rokende tweelingbroers of -zussen.

De onderzoekers analyseerden 79 tweelingen, variërend in leeftijd van 18 tot 78 jaar. In 45 gevallen rookte slechts één van de twee; in de andere 34 paren rookten beide, maar had één van hen meer dan vijf jaar langer gerookt. De gezichten van de deelnemers werden zorgvuldig gefotografeerd en beoordeeld door specialisten in plastische chirurgie.

Slechtere scrores

De resultaten liegen er niet om: in de eerste groep zag de rokende tweeling 57 procent van de tijd ouder uit, terwijl dat in de tweede groep zelfs 63 procent was.

Volgens het gepubliceerde rapport in het Journal of the American Society of Plastic Surgeons hadden rokende tweelingen “slechtere scores voor overtollige huid bij de bovenste oogleden, wallen onder de ogen, diepe neuslipplooien, rimpels op de bovenlip en een slappere kaaklijn.”

Veroudering

Hoewel er bij sommige rimpels – zoals kraaienpootjes en voorhoofdlijnen – geen significante verschillen boven kwamen drijven, waren de effecten op het gebied rond de mond en ogen duidelijk zichtbaar.

Hoofdonderzoeker Bahman Guyuron verklaart: “Deze studie bevestigt op de meest wetenschappelijke manier wat velen al vermoedden. Met een langere opvolging denken we dat elke rokende tweeling uiteindelijk tekenen van veroudering zou vertonen.”

Collageenvezels

Hij voegt toe: “Roken vermindert de aanmaak van collageen, zorgt voor afbraak van bestaande collageenvezels en vermindert de doorbloeding van de huid. Bovendien maakt nicotine de huid dunner. Al deze factoren leiden tot een verlies aan elasticiteit en vroegtijdige veroudering.”

De conclusie is helder: wie rookt, veroudert niet alleen van binnen, maar ook van buiten; en de verschillen zijn zichtbaar met het blote oog.