Slecht zicht kan tot 12 jaar vóór dementie al een vroeg signaal zijn, blijkt uit nieuw onderzoek.

Als je ineens slecht gaat zien, kan dat een signaal zijn en ben je mogelijk over 12 jaar dement Onze ogen geven meer prijs over onze gezondheid dan je misschien denkt. Onderzoekers ontdekten dat problemen met het gezichtsvermogen een van de vroegste signalen kunnen zijn van cognitieve achteruitgang. Volgens een recente studie kan een afname in visuele gevoeligheid tot wel twaalf jaar vóór de diagnose dementie optreden.

Visuele gevoeligheid en dementie

Uit onderzoek onder ruim 8.600 deelnemers blijkt dat mensen die uiteindelijk dementie ontwikkelen, in een vroeg stadium trager reageren op visuele prikkels. Zij hadden meer moeite om een driehoek te herkennen tussen bewegende stippen. Zulke subtiele afwijkingen in ons zicht kunnen dus al jaren voor de diagnose aanwezig zijn.

Niet alleen de reactietijd is belangrijk. Ook problemen met kleuronderscheid, het herkennen van contouren en objecten, kunnen duiden op een verhoogd risico op de ziekte van Alzheimer. Er zijn aanwijzingen dat de ophoping van amyloïde-eiwitten—een kenmerk van Alzheimer—eerst optreedt in hersengebieden die betrokken zijn bij het zien, nog voor het geheugen wordt aangetast.

Veranderingen in het netvlies

Verder onderzoek laat zien dat mensen met verhoogde amyloïdewaardes vaak een dunnere macula (het centrale gedeelte van het netvlies) hebben, nog voordat zij klachten ontwikkelen. Omdat het netvlies en de hersenen nauw met elkaar verbonden zijn, kunnen oogafwijkingen belangrijke vroege aanwijzingen geven.

Toekomstige oogonderzoeken zouden zo een cruciale rol kunnen gaan spelen in het vroegtijdig opsporen van Alzheimer en andere vormen van dementie—jaren vóór de eerste symptomen merkbaar worden.

Belangrijk om te weten