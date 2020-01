Vrouw overlijdt tijdens wedstrijd wie de meeste cake kan eten

In Australië is een vrouw overleden tijdens een wedstrijd waarin ze zoveel mogelijk chocolade cake moest eten. Daarover schrijft de BBC.

De vrouw van 60 kreeg een beroerte tijdens het evenement in een hotel in Hervey Bay, Queensland. De deelnemers moesten zoveel mogelijk Lamingtons eten, een Australische cake met een buitenlaag van chocoladesaus en gerold in gedroogde kokosnoot.

De vrouw werd nog gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis. Getuigen beschrijven hoe de vrouw een stuk cake in haar mond had gepropt en daarna in de problemen kwam. Op beelden is te zien hoe toeschouwers juichen naar de eters, die een glas water naast zich hebben staan om de droge cake te kunnen verwerken.

Het hotel heeft op Facebook condoleances uitgesproken naar de familie en vrienden van de vrouw. De medewerkers bedankten het ambulancepersoneel voor hun “snelle reactie na het tragische incident.”

Eetwedstrijden zijn populair tijdens Australia Day, een nationale feestdag waarop gevierd wordt dat de eerste Europeanen voet aan land zetten in Australië. Deelnemers kunnen prijzen winnen door zoveel mogelijk cake, taart of hotdogs te eten binnen een bepaalde tijd.