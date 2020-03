Personeel FC Barcelona krijgt tijdelijk uitkering, maar Messi gaat niet akkoord met korting salaris

Grote voetbalclubs als FC Barcelona en Atlético Madrid hebben, net als veel andere Spaanse werkgevers, tijdelijke werkloosheid aangevraagd voor hun medewerkers. Dat geldt in principe ook voor de sterspelers van de clubs, zoals Lionel Messi, maar de vedetten weigeren akkoord te gaan.

Zolang er niet gevoetbald wordt, kelderen de inkomsten van FC Barcelona. De club is normaal gesproken 600 miljoen euro per seizoen kwijt aan al het ‘sportieve personeel’. De miljoenensalarissen van de voetballers zijn daar een aanzienlijk deel van. Logisch dus dat daar ook op gekort wordt.

Uit solidariteit met de overige medewerkers vroeg de club deze week de spelers om tijdelijk 70 procent in te leveren. Ze houden dan nog altijd een inkomen van tonnen per maand over, terwijl de overige werknemers terugvallen op een uitkering van 1.411,83 euro. Toch vinden de topvoetballers dat onaanvaardbaar.

Lionel Messi is de grootverdiener van de club met een jaarsalaris van zeker 104 miljoen euro. Zelfs als hij daar 70 procent van moet inleveren is hij nog altijd de op een na best betaalde speler ter wereld.