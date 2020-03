Golf coronafaillisementen op komst. ‘Er dreigt een bloedbad’

De ongekende steunmaatregelen van de overheid en de aflossingspauzes die banken bieden, zullen niet verhinderen dat er de komende maanden een golf van faillissementen over Nederland en de rest van de wereld heen rolt. Dat voorspelt het FD.

Mondiaal zal het aantal faillissementen met 14% toenemen, is de voorzichtige schatting van Walter Toemen, directeur Risk bij kredietverzekeraar Euler Hermes. Het zonnigste scenario is een korte, heftige recessie, zegt hij tegen de krant. ‘Dat is waar we op hopen. In het slechtste geval houdt de crisis aan tot 2021. Natuurlijk worden we nerveus van wat we zien in de markt.’

Vanwege de corona-uitbraak is het faillissementsrisico in bepaalde sectoren zo hard gestegen dat het de afgelopen twee weken zo goed als onmogelijk is geworden om je ertegen te verzekeren. Met name in de horeca, sierteelt, de evenementenbranche en de creatieve sector zullen veel bedrijven omvallen.

Het is voor ondernemers extreem lastig geworden om nog aan geld te komen, vertelt Igor Meijs van Freelance Factoring, een bedrijf dat overbruggingsfinanciering regelt voor zzp’ers. ‘Verzekeraars zijn terughoudend met het dekken van nieuwe opdrachten, waardoor ik nog maar weinig voor deze categorie klanten kan betekenen.’

‘We moeten realistisch zijn: na 6 april gaat het niet zomaar weer draaien. Bedrijven zijn voor onbepaalde tijd op coronavakantie’, stelt Koen Smelter van Westland Adviesgroep, een bemiddelaar voor kredietverzekering.

De enige uitweg is volgens Smelter dat schuldeisers en leveranciers van bijvoorbeeld restaurants hun betaaltermijn enorm oprekken. ‘Doen ze dat niet, dan wordt het een bloedbad.”