In deze video is te zien hoe Donald Trump tot ver in maart het coronavirus bagatelliseerde. Zijn uitspraken zijn extra pijnlijk nu de situatie in New York dreigt uit te draaien op een ramp.

Dat had mogelijk niet gehoeven als de Amerikaanse president niet tot enkele dagen geleden bleef volhouden dat het allemaal wel meeviel. Op dit moment is Trump al ‘heel tevreden’ als er niet meer dan 100.000 coronadoden vallen.