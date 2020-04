Kerkdiensten verbieden kan niet (en is ook onnodig)

Een terugkerende opwinding, op sociale media, maar ook onder politici, is dat kerkdiensten niet zijn verboden, terwijl alle andere bijeenkomsten wel verboden zijn.

De reden is simpel: de grondwet staat iedereen toe bijeen te komen in het kader van een erkende godsdienst.



Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

Er zou een grondwetswijziging nodig zijn om een verbod mogelijk te maken. Dat duurt jaren.

Premier Rutte zei dat de grote godsdiensten, protestanten, katholieken, moslims, joden, niet van plan zijn bijeen te komen zolang de bewegingsbeperking duurt. Er schijnt een enkele fanatieke dominee te zijn die het niet kan laten, maar op hen wordt druk uitgeoefend, ook uit eigen kring om op te houden met bijeenkomsten waar mensen bijeenkomen. Er zijn wel volop online-diensten.

Er is derhalve geen probleem, zodat er ook niets hoeft te worden opgelost.