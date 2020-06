Coronavirus mogelijk al in augustus in China

Het coronavirus was mogelijk al in augustus vorig jaar in Wuhan. Dat blijkt uit onderzoek op basis van satellietdata van parkeerplaatsen bij ziekenhuizen en gegevens van zoekmachines.

De onderzoekers van Harvard Medical School en Boston University analyseerden foto’s van parkeerplaatsen bij ziekenhuizen tussen januari 2018 en april 2020. Ze zagen een sterke toename van het aantal auto’s vanaf augustus 2019. Vijf van de zes geobserveerde ziekenhuizen hadden in september en oktober vorig jaar de meeste geparkeerde auto’s van de hele onderzoeksperiode.

Volgens de onderzoekers valt de toename van het aantal geparkeerde auto’s samen met een stijging van het aantal keer dat in de Chinese zoekmachine Baidu is gezocht op ‘hoesten’ en ‘diarree’. De wetenschappers geven aan dat er ook veel op ‘hoesten’ wordt gezocht vanwege het griepseizoen, maar dat diarree een specifiek symptoom is van Covid-19.

“Toegenomen ziekenhuisbezoek en zoekdata van symptomen gingen vooraf aan het begin van de pandemie in december 2019,” zeggen de onderzoekers. “In augustus zagen we een unieke stijging van het aantal keer dat is gezocht op diarree. Dat gebeurde niet bij eerdere griepepidemieën.”

Het is allemaal indirect bewijs en de studie is nog onder peer review. De resultaten worden dan ook weersproken door de Chinese autoriteiten. Toch denken de onderzoekers dat het virus al eerder dan in december opdook.

“Onze resultaten ondersteunen ander recent onderzoek dat aantoont dat het virus al bestond voordat het op de markt in Wuhan werd geïdentificeerd. De bevindingen bevestigen de hypothese dat het virus op natuurlijke wijze opdook in het zuiden van China en al langer circuleerde voordat het cluster in Wuhan bekend werd,” klinkt het.