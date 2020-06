Heel veel nieuwe besmettingen in Frankrijk

In Frankrijk lijkt het gevaar niet geweken. Het aantal nieuwe besmettingen met corona vertoonde vrijdag een opvallende piek. De autoriteiten maakten melding van 1588 nieuwe gevallen. Dat is het hoogste aantal sinds eind mei. Het aantal lag de laatste dagen rond de 500, dus deze piek is verontrustend. Het aantal coronadoden nam met 26 toe, tot 29.778.

Het kunnen voorbijgaande incidenten zijn, maar de VS bewijzen dat een heropleving niet uitgesloten is. Veel Europeanen, ook Nederlanders, verheugen zich op een vakantie in Frankrijk. Voor hen is het zaak de komende dagen de cijfers goed te volgen.