In dit Italiaanse dorpje kun je gratis op vakantie

Durf je het deze zomer toch nog aan om naar het buitenland op vakantie te gaan, dan is het Italiaanse dorpje San Giovanni misschien een idee. In het plaatsje kun je (als je geluk hebt) gratis overnachten.

In het idyllische dorpje in de regio Molise, op twee uur rijden van Rome en Napels, staan veel huizen leeg. Met het project ‘Regalati il Molise’ (‘Geef jezelf Molise cadeau’) hoopt de gemeente na de maandenlange lockdown weer leven in de brouwerij te brengen.

De Italiaanse nieuwssite Primo Numero weet te melden dat het dorp tussen juli en september in totaal 40 gratis vakantieweken weggeeft in de traditionele woningen van het pittoreske plaatsje.

Volgens The New York Times is het er prachtig. De Amerikaanse krant noemde de regio Molise als een van de 52 plaatsen waar je geweest moet zijn in 2020.

Vorig jaar zette de krimpregio zichzelf ook al op de kaart door mensen drie jaar lang 700 euro per maand te bieden als ze er komen wonen.

De huidige actie om mensen te trekken is al een groot succes, melden lokale autoriteiten. Sinds 20 juni zijn er al honderden aanvragen binnengekomen.