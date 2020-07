Twee mensen in Mongolië hebben builenpest

Het westelijk deel van Mongolië is in quarantaine geplaatst, omdat twee mannen besmet zijn met builenpest, vermoedelijk na het eten van marmottenvlees.

Het gaat om twee broers van 27 en 17 jaar oud uit de regio van de stad Khovd. De oudste zou in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. Het hele gebied is nu afgesloten. Auto’s kunnen er niet meer in of uit melden lokale media.

Het nationale onderzoekscentrum voor zoönosen in Mongolië (NCZD) heeft 146 mensen onderzocht die mogelijk contact hebben gehad met de broers. Er zijn nog eens 504 mensen in het vizier die indirect contact hadden. De uitslagen van de onderzoeken zijn niet bekend.

De pest wordt veroorzaakt door een bacterie. Mensen raken besmet via vlooien. Bij de builenpest ontstaan er pijnlijke builen op de huid. Vroeger heeft de ziekte in Europa tot grote massasterfte geleid.

Zonder behandeling dringt de bacterie in de helft van de gevallen door in de bloedbaan. Zo ontstaat (indien onbehandeld) een dodelijke bloedvergiftiging, schrijft het RIVM op haar website. De ziekte is niet uitgeroeid: Tussen 2000 en 2009 zijn er bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 21.725 meldingen binnen gekomen van pest.