Kanye West stelt zich kandidaat voor presidentsverkiezingen VS

Kanye West gaat het in november opnemen tegen Donald Trump en Joe Biden. De artiest wil president worden.

Het is niet de eerste keer dat hij die ambitie kenbaar maakt, al leek hij eerder te mikken op de verkiezingen van 2024. Maar in zijn tweet gebruikt hij nu de hashtag #2020VISION.

“We moeten nu de belofte van Amerika waarmaken door God te vertrouwen, onze visie te verenigen en aan onze toekomst te bouwen”, zegt hij op Onafhankelijkheidsdag.

Trump is boos. Die denkt dat Kanye zonder hem nooit zover was gekomen. Kanye steunde tot nu toe de president. Hij is kennelijk een van het leger dat het zinkende schip verlaat.

Miljardair Elon Musk steunt Kanye

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION