Bijzondere beelden van ‘kampvuurtjes’ op de zon

Vandaag brengt de Europese ruimtevaartorganisatie ESA de eerste foto’s naar buiten van de Solar Orbiter, de ruimtesonde die het oppervlak van de zon bestudeert. Op de beelden zijn flakkerende kleine zonnevlammen te zien, die doen denken aan kampvuurtjes.

De foto’s verrassen de onderzoekers. “Daarop zien we al verschijnselen die we hiervoor niet kenden”, zegt hoofdonderzoeker Daniel Müller tegen NOS. “Dat hadden we niet zo snel verwacht, dit geeft goede hoop voor de rest van de missie.”

De zonnevlammen in heel actieve perioden waren al een tijdje bekend. “Maar we wisten minder goed wat daar gaande was in een inactieve periode, waar we nu in zitten”, zegt zonnefysicus Anik de Groof. “Nu zien we dat daar permanent kleine zonnevlammen branden.”

De vlammetjes zijn een miljoen tot een miljard keer kleiner dan de bekende zonnevlammen. “We vermoeden dat ze misschien een rol spelen bij de opwarming van de corona, de buitenste laag van de atmosfeer van de zon. Die laag strekt zich helemaal uit tot aan de aarde en er is nog niet bekend waarom het daar zó warm is.”

ESA lanceerde de Solar Orbiter in februari om meer te weten te komen over het oppervlak van de zon. De eerste beelden zijn nog maar het begin. “Uiteindelijk wordt het spannender als we meer data krijgen en de polen van de zon in kaart brengen,” aldus De Groof. “Aan de hand daarvan kunnen we mogelijk beter inschatten hoe krachtig een zonnestorm is en wat de impact kan zijn. Ook de cyclus van de zonneactiviteit is dan wellicht beter te begrijpen.”

De beelden zijn alvast spectaculair.