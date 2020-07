CBS: Minder doden door hart- en vaatziekten tijdens coronacrisis

Vrijwel alle oversterfte in maart en april is het gevolg van het coronavirus, bevestigt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Maar: er zijn iets minder mensen overleden aan kanker en hart- en vaatziekten.

Volgens de officiële cijfers van het CBS overleden in maart en april 6.331 personen met als doodsoorzaak Covid-19. Dat zijn er 1.172 meer dan de 5.159 sterfgevallen die het RIVM meldde. Er zijn bovendien 1.956 mensen overleden die vermoedelijk het coronavirus hadden. In totaal zijn er in die maanden dus ruim 3.000 mensen meer overleden door het coronavirus dan gemeld door het RIVM.

Eerder deze week baseerde het CBS zich nog op schattingen van gec, nu gaat het om definitieve cijfers aangeleverd door artsen.

Hartziekten

In maart en april stierven ruim 6.000 mensen aan de gevolgen van hart- en vaatziekten. Dat zijn er honderden minder dan normaal in deze periode. Het zou kunnen dat een aantal mensen nu is overleden door corona, die anders aan hartklachten waren gestorven. Ook het aantal doden door kanker is een fractie lager dan in andere jaren.

Het CBS vond nog geen aanwijzingen dat er mensen zijn overleden door uitgestelde zorg, maar wijst erop dat dat effect mogelijk pas in de tweede helft van dit jaar zichtbaar wordt.