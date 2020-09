Hugo de Jonge: Recordaantal besmettingen

Het afgelopen etmaal zijn er 1.140 mensen positief getest op het coronavirus. Dat heeft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, CDA) woensdag gezegd in een gezamenlijke vraag-antwoordsessie met premier Mark Rutte op YouTube en Facebook. Dat is het hoogste aantal in maanden, benadrukte de minister. „Het gaat niet de goede kant op, dus er is wel reden tot zorg.”

Er zullen er feitelijk veel meer zijn: de GGD is niet meer in staat voldoende mensen te testen. Ook wie klachten heeft moet lang wachten. Volgens een woordvoerder van de GGD is het plafond van de testcapaciteit in zicht. „Het heeft alleen zin om te testen wanneer wij het kunnen opsturen naar laboratoria en dat kan nu niet.”

Volgens De Jonge zijn er „waanzinnig veel vragen” binnengekomen voor de sessie. Een van de vragen was of er nog een tweede lockdown kan komen. De Jonge zei te hopen dat dat niet nodig zal blijken, ondanks het oplopende aantal bevestigde besmettingen. Daarbij helpt het volgens de minister ook dat er nu vaker op lokaal niveau maatregelen getroffen kunnen worden.