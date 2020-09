Staatssecretarissen zitten op Prinsjesdag in nucleaire bunker

Voor de staatssecretarissen van het kabinet is dinsdag op Prinsjesdag geen ruimte in de Grote Kerk waar de koning de Troonrede gaat voorlezen. Vanwege de anderhalve meter is gekozen voor de Grote Kerk, omdat daar meer mensen inpassen dan in de Ridderzaal. Maar nog altijd niet genoeg om de mensen die er jaarlijks bij mogen zijn allemaal te bergen. Dus mogen de staatssecretarissen van Rutte III niet komen

Dus bedacht staatssecretaris Stientje van Veldhoven, die gaat over nucleaire veiligheid, een alternatief, schrijft het AD. Ze heeft haar collega’s uitgenodigd bij het Museum Bescherming bevolking/ Bunkercomplex Overvoorde in Rijswijk voor een rondleiding. Samen gaan de bewindslieden daar lunchen en naar de troonrede kijken.

Overigens zijn de staatssecretarissen niet de echte designated survivor. Dat is een niet nader te noemen minister. Deze persoon bevindt zich op een aparte, beveiligde locatie om paraat te staan het land te leiden, mocht de rest van het kabinet iets overkomen tijdens de troonrede op Prinsjesdag.