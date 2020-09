Rond Marseille zijn de ic’s bijna vol: “Het is weer net als in april”

Artsen in de regio Marseille luiden de noodklok: 95 procent van alle ic-bedden is alweer bezet. In en rond de Zuid-Franse stad is het aantal coronabesmettingen hevig opgelopen. En dus ook het aantal patiënten dat in het ziekenhuis belandt.

Frankrijk heeft te maken met een hevige nieuwe corona-uitbraak. Zaterdag werd een duister record gevestigd, met 10.561 besmettingen binnen 24 uur. Zoveel waren het er nooit eerder. Professor Dominique Rossi, die de Medische Commissie van de universitaire ziekenhuizen in Marseille leidt, vertelt aan persbureau Reuters: “We werken weer zoals in april. Helemaal volgens het draaiboek dat we tijdens de piek van de eerste coronagolf gebruikten.”

Het percentage positieve coronatests ligt in de Zuid-Franse regio boven de 10 procent, waar 5,3 procent gemiddeld is voor Frankrijk. Volgens de Franse overheid betekent een percentage van boven de 5 procent dat het virus niet onder controle is.

In Nederland zijn ook veel meer besmettingen, toch blijft het rustig op de ic’s, maar dat kan dus stilte voor de storm zijn, zoals in Zuid-Frankrijk. De Belgische viroloog Marc van Ranst waarschuwt ervoor op Twitter: “Voor diegenen die denken dat we veel Covid-gevallen kunnen hebben zonder ziekenhuisopnames, omdat ‘het virus verzwakt is’: dat is niet zo”, schrijft hij. “We ontleden in ons laboratorium meer dan 1.000 volledige genomen. Er zijn geen mutaties aan te duiden, die wijzen op een verzwakking van het virus.”