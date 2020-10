Twitter woedend op Wilders: niet Fatima, maar Ingrid was gisteren aan het feesten in Den Haag

Twitter weet wel raad met racistische partijleiders. Zeker als het zo makkelijk gaat als vandaag, want het waren niet Mohammed en Fatima die gisteren in het Haagse café Luden aan het feesten waren, maar Henk en Ingrid, of eerder nog Anne-fleur en Arnaud.

Onder de hashtag #fatima regent het boze reacties op een eerder bericht van Geert Wilders over de overwegend niet-westerse migratie-achtergrond van veel coronapatiënten in de Randstedelijke ziekenhuizen.

“Dus behandelingen en operaties van Henk en Ingrid met kanker, hartfalen of andere ziektes worden weer uitgesteld, omdat de ic’s vooral bezet worden door Mohammed en Fatima die onze taal niet spreken en lak hebben aan de regels? Zijn dat de feiten @MinPres Rutte?” schreef de PVV-leider in een typisch Wilderiaanse tweet.

Tot groot ongenoegen van de Tweede Kamer. PvdA-voorman Lodewijk Asscher stelde: „Dat je over de rug van mensen die op de intensive care liggen nog verdeeldheid probeert te zaaien. Racistische drek. Elke dag werken Henk, Ingrid, Mohammed en Fatima zich een slag in de rondte in onze ziekenhuizen. Voor álle patiënten.”

Op de laatste avond dat de horeca open mocht, lapten mensen op het Plein in Den Haag nog één keer de regels aan hun laars. En dat zag Twitter ook. Iemand schrijft: ‘Kijk Geert Wilders, waar blijf je nou met je argumenten dat Mohammed en Fatima lak hebben aan onze regels waardoor de operatie van Henk en Ingrid wordt uitgesteld?’ Een ander schrijft: ‘Ik zie ze niet maar jij bent altijd zo goed in het spotten van elke Fatima en Mohammed, help je even mee?’

Maar begin gerust nog eens over die Fatima’s en Mohammeds die de regels aan de laars lappen, Geert. https://t.co/WLNrvCiiSq — Marco van Kampen (@MarcoVanKampen) October 14, 2020

Ik schaam me voor deze types. We komen over als een horde bezopen neanderthalers. Dankzij deze dames en heren begrijp ik ineens waarom de horeca dicht moet. Hartelijk bedankt Henk en Ingrid. https://t.co/O4DNRUO6vR — Georgina Verbaan (@GVerbaan) October 15, 2020

Ben benieuwd of Geert Wilders de feestende Nederlanders op het Plein in Den Haag nog zwart gaat maken. Het is toch te idioot voor woorden! Straks moet Fatima dit soort feestjes nog gaan opdoeken. #COVIDIOTS — dewoordspeling (@dewoordspeling) October 15, 2020

Ik zie alleen maar Henk en Ingrid. Fatima en Mohammed zijn nergens te bekennen; maar ja de veroordeelde racist Geert W. heeft hier geen boodschap aan. https://t.co/HAe0XZ1WOU — Mohammed Ghay – محمد غاي (@MohammedGhay) October 14, 2020

Ik zie ze niet maar jij bent altijd zo goed in het spotten van elke Fatima en Mohammed, help je even mee @geertwilderspvv?



(Aan de mensen die daar binnen zijn: jullie verdienen de zorgmedewerkers, verpleegkundigen & artsen die jullie straks onvoorwaardelijk gaan verzorgen niet.) https://t.co/4qOM6fekC6 — Emine Ugur (@overlistener) October 14, 2020

Kijk Geert Wilders, waar blijf je nou met je argumenten dat Mohammed en Fatima lak hebben aan onze regels waardoor de operatie van Henk en Ingrid wordt uitgesteld? #politiek #coronadebat #coronamaatregelen #coronavirus #haatzaaien #PVV #DenHaag pic.twitter.com/QyJBeeBuDa — Jury Roest (@jury1963) October 15, 2020

Nou Geert, kijk je mee? Volgens mij zijn dit eerder lallende Anne-Fleurs dan Fatima’s.



(waarmee een kleine groep Anne-Fleurs het verpest voor de rest die zich wél aan de maatregelen houdt). https://t.co/BcUroCz8fu — Jelte Sondij (@JelteSondij) October 15, 2020

Gaat u zich ook uitspreken over het asociale gedrag van de Tjallines, Sennes en Josephines van Nederland, beste @geertwilderspvv? #coronamaatregelen #Fatima https://t.co/URfQczYKXl — HolyMolyMama (@HolyMolyMama) October 15, 2020

Ik stel voor dat we de namen noteren van alle feestvierders op het Plein en ze, samen met al hun familieleden tot in de tweede lijn de toegang tot het ziekenhuis ontzeggen zodra ze daar met corona-verschijnselen moeten worden opgenomen. — dap hartmann (@daphartmann) October 15, 2020