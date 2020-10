Ramp in Belgische ziekenhuizen: ‘Vanochtend overleed patiënt voor wie geen hart-longmachine meer was’

Deze week al liggen er net zoveel coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen als tijdens de eerste golf. Voor half november wordt nog eens verdubbeling verwacht. Bij enkele Brusselse ziekenhuizen ervaren ze nu al ‘Italiaanse toestanden’, meldt Het Laatste Nieuws.

“Vanochtend overleed een coronapatiënt die we eigenlijk aan de hart-longmachine hadden moeten kunnen leggen”, zegt algemeen directeur Peter Fontaine van de Brusselse Europa Ziekenhuizen. “Maar onze twee intensive care-afdelingen zijn vol en er was ook geen andere instelling die een hart-longmachine over had. Normaal moeten we zelf zestien coronabedden hebben op de ic, momenteel zijn het er maar dertien. Een personeelstekort speelt ons parten.”

Het Laatste Nieuws vroeg vijftig ziekenhuizen naar hun capaciteit. “Woensdag gaan wij over onze piek van de eerste golf. De toestroom van patiënten is nu dubbel zo groot, en het gaat dubbel zo snel”, zegt Karin Decaestecker van de crisiscel van de West-Vlaamse fusieziekenhuis AZ Delta.

Marc Geboers van Zorgnet-Icuro reageert: “Bij de eerste golf was beschermingsmateriaal het grote probleem, nu kampen de ziekenhuizen met een zeer grote uitval. Waar het absenteïsme normaal op 5 procent ligt, kampt men nu met gemiddeld 15 procent afwezigen en in sommige ziekenhuizen zelfs met 20 procent. Mensen vallen uit door corona of door quarantainemaatregelen, maar ook door burn-outs.”

In België zijn 2.000 ic-bedden beschikbaar. Nu al zijn er tegen de 1.500 bezet. Wat als dat aantal half november echt verdubbelt? “Daarmee gaan we over het absolute maximum. Dan wordt het improviseren.”