7 redenen waarom wandelen zo gezond is

Wandelen is populair. Misschien omdat het prettiger is dan intensievere vormen van beweging, terwijl je toch iets goeds doet voor je lichaam. Al moet gezegd dat veel wetenschappers denken dat het nóg beter is om ook regelmatig echt te sporten. Desalniettemin heeft wandelen veel gezondheidsvoordelen.

Goed voor je hart

Je verlaagt je bloeddruk en verbetert de bloedcirculatie al bij een klein blokje om elke dag. Vooral bij vrouwen zou de kans op een hartinfarct fors verminderen. Minder kans op alzheimer

Wandelen is goed voor je hersenen. Een half uurtje stappen per dag zou de kans op alzheimer en vroege dementie verkleinen. Betere vetverbranding

Je stimuleert je grote spiergroepen wat de vetverbranding verbetert. In het algemeen: je verbrandt calorieën. Dat is natuurlijk altijd goed. Goed voor je spijsvertering

Niet voor niets, is het in sommige landen de normaalste zaak van de wereld om na het eten een blokje om te gaan. Wandelen verbetert je spijsvertering. Het zou zelfs een beetje beschermen tegen darmkanker. Lekker voor je longen

Je bent in beweging. Dat vinden je longen altijd prettig. De zuurstofcirculatie in je bloed verbetert bijvoorbeeld. Je zit niet

We zitten te veel. Op de bank, op een bureaustoel, in de auto. Elke dag een uurtje wandelen, is weer een uurtje minder zitten. Je ontspant

Zet een muziekje op en wandel. Je zult zien dat je hoofd er lekker leeg van wordt. Ook de natuur om je heen zorgt voor ontspanning.