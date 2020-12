Unilever experimenteert met vierdaagse werkweek voor fulltime salaris, maar werkt dat wel?

Sinds een paar jaar is het hip: minder werken voor hetzelfde salaris. Het idee is dat werknemers daardoor productiever worden en net zoveel gedaan krijgen in vier als in vijf dagen. Zelfs Unilever gaat er nu mee experimenteren. Maar is het wel zo’n goed idee?

Bij Unilever Nieuw-Zeeland gaan alle 81 medewerkers een jaar lang vier dagen werken in plaats van vijf met behoud van salaris. Werknemers hebben dan meer vrije tijd en zouden daardoor gelukkiger en uitgeruster worden. Ook zouden ze efficiënter gaan werken. Al met al moet het de productiviteit ten goede komen.

Productiviteit

Het is al vaker getest. Bekendste voorbeeld is het tweejarige experiment in een verpleeginstelling in het Zweedse Göteborg. De medewerkers kregen inderdaad meer rust, ze werden gelukkiger en het verzuim daalde. Toch kreeg de pilot geen vervolg. De instelling moest extra mensen aannemen om de overige dagen in te vullen, waardoor de kosten te veel opliepen.

Ook marketingbureau Loyals deed begin dit jaar een test met de vierdaagse werkweek. De productiviteitswinst was lager dan gehoopt, vertelde Gillian Robles begin dit jaar aan RTL Z. “We hadden verwacht dat mensen een stuk productiever zouden worden. Dat gebeurde deels, maar onvoldoende. Bij de een werkte het wel, bij de ander werkte het niet.”

Te weinig werk

Maar ook een grote organisatie als Achmea verkortte de werkweek al van 36 naar 34 uur en ING introduceerde ongelimiteerde vakantiedagen. Hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen, stipt nog een ander punt aan waarom ze dat doen. “Dit klinkt mooi, maar een bedrijf als Unilever heeft net als bijvoorbeeld Achmea en de banken te maken met het feit dat er structureel minder werk is in dit soort sectoren. Dan kun je ervoor kiezen om mensen te ontslaan, of je zorgt ervoor dat je huidige personeel minder uren gaat werken”, legt hij uit.

Het huidige personeel behoudt het salaris misschien, maar krijgen nieuwe medewerkers ook hetzelfde loon? Volgens Wilthagen kan de verkorte werkweek dus ook een nette manier zijn om te verbloemen dat er niet zoveel werk meer te doen is.