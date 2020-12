Er waren in Japan meer zelfmoorden in oktober dan coronadoden in het hele jaar

In Japan pleegden in oktober 2153 mensen zelfmoord. Tot nu overleden dit jaar 2087 Japanners aan corona. Volgens experts bieden de cijfers inzicht in de psychische gevolgen van de coronacrisis.

“We hebben niet eens een lockdown gehad en de impact van Covid-19 is zeer minimaal in vergelijking met andere landen, maar toch zien we een grote toename in het aantal zelfmoorden”, zegt Michiko Ueda, professor aan de Waseda Universiteit in Tokio tegen CNN. Het kan erop duiden dat andere landen ook een stijging van het aantal zelfmoorden gaan zien, denkt de professor.

Japan heeft al jaren een van de hoogste zelfmoordcijfers ter wereld. In 2016 maakten 18,5 per 100.000 mensen een eind aan hun leven, het wereldwijde gemiddelde bedraagt maar 10,6 per 100.000. Verklaringen zijn de lange werkweken, prestatiedruk op scholen, sociaal isolement en stigma rond psychische problemen.

Japan volgt daarom de zelfmoordcijfers per maand op, terwijl de meeste andere landen enkel met jaarcijfers komen. Over een eventueel toegenomen aantal zelfmoorden als gevolg van de coronacrisis is dan dus nog niets bekend. Maar volgens de professor zou die stijging nog wel eens groter kunnen zijn, juist omdat de cijfers normaal zo laag liggen.