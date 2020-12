Beweeg je tandenborstel niet. En wat je nog meer moet weten over tandenpoetsen

Velen van ons hebben het weleens meegemaakt: een mondhygiënist die je gaat vertellen hoe je moet tandenpoetsen. Irritant, want dat weet je heus zelf wel. Of niet? Voor de zekerheid legt mondhygiënist en poetsonderzoeker Martijn Rosema het in het AD nog één keer uit.

Poetsvolgorde

Mensen poetsen hun tanden gemiddeld maar 42 seconden. Dat is veel te kort. Je moet minstens twee minuten schrobben om de restanten van chocolade letter, pepernoten en banketstaaf weg te poetsen. Ook is het belangrijk dat je je aandacht bij je tandenborstel houdt. “Blijf rustig staan en houd een vaste poetsvolgorde aan. Poets bijvoorbeeld eerst de onderkaak tand voor tand aan de binnenkant, vervolgens de buitenkant en dan het kauwvlak. Hetzelfde doe je met de bovenkaak. Zo haal je het meeste tandplak weg en voorkom je gaatjes en tandvleesontsteking,’’ aldus Rosema.

Voor het slapengaan

Je moet ook echt je tandenpoetsen voor je naar bed gaat. “’s Nachts produceer je namelijk veel minder speeksel dan overdag. Speeksel bevat enzymen die ervoor zorgen dat je beschermd bent tegen gaatjes. ’s Nachts kunnen bacteriën dus meer schade aanrichten. Daarom kun je ook maar beter niets meer eten nadat je ’s avonds je tanden hebt gepoetst.”

Half uur wachten

Verder kun je beter in één keer veel eten dan allemaal kleine hapjes. “Hoe korter je snoep in je mond hebt, hoe beter. De hoeveelheid is dan niet eens zo van belang.’’ En wacht een half uur met poetsen na het snoepen. “Na het eten is je tandglazuur tijdelijk wat zachter. Enzymen in je speeksel maken het weer harder, maar daar hebben ze wel even de tijd voor nodig. Met snel poetsen na het eten maak je de schade erger.”

Borstel stilhouden

En houd die elektrische tandenborstel stil. “Zet de haren schuin richting het tandvlees en houd de borstel vijf seconden op een tand en schuif hem steeds een tand op.’’ Elektrisch poetsen is beter dan met de hand, aldus Rosema. “Met beiden kun je hetzelfde resultaat bereiken, maar met een elektrische tandenborstel gaat het gemakkelijker omdat je er niet over na hoeft te denken hoe je hem moet bewegen.’’