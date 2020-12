Wetenschappers ontdekken ‘supersnelweg’ door ons zonnestelsel

Astronomen hebben een ‘supersnelweg’ door ons zonnestelsel ontdekt. Daardoor is het mogelijk om veel sneller van de ene planeet naar de andere te reizen.

Doordat de zwaartekracht van diverse hemellichamen interacteert ontstaan onzichtbare kanalen, waarbinnen bijvoorbeeld kometen en asteroïden in ons zonnestelsel veel sneller kunnen bewegen. Deze kanalen kunnen worden gebruikt voor onze eigen ruimtereizen, maar ook voor de studie naar rondvliegende objecten.

Een onderzoeksteam onder leiding van Nataša Todorović van het Servische Belgrade Astronomical Observatory concludeert dat deze ‘supersnelwegen’ uit een reeks verbonden bogen bestaan binnen die structuren, ruimte-variëteiten genoemd. Elke planeet genereert zijn eigen variëteiten. Door de zwaartekracht ontstaan zo ‘echte hemelse snelwegen’ aldus de onderzoekers.

Dit soort netwerken kan objecten van Jupiter naar Neptunus transporteren in enkele decennia, waar dat normaal gesproken honderdduizenden jaren kan duren. De ontdekking van dergelijke verborgen ruimtestructuren biedt belangrijke inzichten in de weg die objecten in het heelal afleggen.

Bekijk hier beelden van de ‘ruimtesnelweg’.