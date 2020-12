Franse president Macron getroffen door coronavirus

De Franse president Emmanuel Macron blijkt besmet met het coronavirus. Dat maakte het Elysée zojuist bekend.

Vandaag kreeg de 42-jarige president de uitslag van zijn coronatest. Die was positief. Wat volgt is een zevendaagse thuisquarantaine. Indien mogelijk werkt Macron vanuit huis door. Deze week kreeg hij last van symptomen. De bron van besmetting is onbekend.

In Frankrijk gelden strenge coronamaatregelen. Horeca, theaters, bioscopen en sportscholen zijn dicht. Ook is er een avondklok. In totaal zijn er al ruim 2,4 miljoen Fransen besmet geraakt. Ruim 59.000 mensen zijn overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting.