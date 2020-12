Lopen farmaceuten binnen met het coronavaccin?

De hele wereld vaccineren tegen een ellendig virus, een belangrijkere klus heeft de farmaceutische industrie niet vaak gehad. Én een lucratievere evenmin, zou je denken.

Zeker als je het lijstje met vaccinprijzen hebt gezien dat de Belgische staatssecretaris voor Begroting, Eva De Bleeker, per ongeluk op Twitter zette vandaag. Toch valt dat tegen, weet de Volkskrant te melden. De vaccins zijn een stuk goedkoper dan andere inentingen: het vaccin tegen bof, mazelen en rodehond kost de overheid 21 euro per prik. Het vaccin tegen het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt, kost zelfs meer dan 100 euro. Het coronavaccin van Pfizer-BioNTech gaat voor 12 euro over de toonbank.

Belastinggeld

Dat de prijzen relatief laag liggen, komt onder meer doordat de vaccins met belastinggeld zijn ontwikkeld: Pfizer en BioNTech kregen 375 miljoen euro aan Duitse staatssteun en 100 miljoen euro aan leningen van de Europese Investeringsbank, schrijft de krant. Zowel Moderna als AstraZeneca en Oxford kregen meer dan een miljard dollar van de VS.

Databedrijf Airfinity becijferde dat de belastingbetaler tot nu toe 61 procent van de ontwikkeling van de vaccins heeft betaald. De farmaceutische industrie zelf investeerde 24,5 procent en de rest is afkomstig van weldoeners als Bill Gates, Jack Ma en Dolly Parton.

Verder brengen vaccins in het algemeen niet zoveel op. Farmaceuten verdienen nu eenmaal het meest aan langdurig zieken en mensen die hun hele leven middelen moeten slikken. Een vaccin dat waarschijnlijk maar eenmalig nodig is, is minder lucratief.

Winst

Maar door de grote aantallen is er natuurlijk wel een flinke winst. Analisten van Morgan Stanley en Credit Suisse schatten de markt voor coronavaccins op minstens 8 miljard euro per jaar. Ook verdient de top van de bedrijven zelf flink aan de gestegen aandelenkoersen.

Maar toch, zo besluit de Volkskrant, is niet vaccineren nog altijd een stuk duurder. Door corona is Nederland alleen al 6,7 miljard euro extra kwijt aan gezondheidszorg. Van dat bedrag kun je half Europa vaccineren.