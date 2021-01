Nog geen enkel slachtoffer van de toeslagenaffaire heeft 30.000 euro ontvangen

Waar blijft die 30.000 euro, die het ministerie had beloofd, vragen veel slachtoffers van de toeslagenaffaire zich af. Nog niemand heeft het bedrag ontvangen. Dat bevestigt het ministerie van Financiën, nadat onder meer SP-Kamerlid Renske Leijten aangaf, niemand te kennen die de schadevergoeding heeft gekregen.

De woordvoerder van verantwoordelijke staatssecretaris Alexandra van Huffelen reageert bits tegen het AD: “Het klopt dat er nog geen geld is overgemaakt. We hebben gezegd dat het in januari gebeurt, maar het is nog maar half januari.”

De eerste betalingen zouden zo snel mogelijk plaatsvinden, maar zorgvuldigheid is belangrijk, aldus het ministerie, en het is kennelijk best lastig om het juiste rekeningnummer in te tikken. “We willen bijvoorbeeld zeker weten dat we het goede rekeningnummer hebben, want je wilt wel dat het geld bij de juiste mensen terechtkomt,” zegt de woordvoerder.

Letselschadeadvocaat Orlando Kadir, die zich al negen jaar met de zaak bezighoudt, trok vanochtend aan de bel. “Er wordt beterschap beloofd, maar dat is niet het geval.” Hij zegt cliënten te hebben bij wie al weer post van de Belastingdienst op de mat is gevallen.

Ondertussen wordt er wel gewaarschuwd voor advocaten die een graantje willen meepikken en daarom extra agressief zijn.