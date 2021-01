Hoe een besnorde Bulgaar leidde tot de val van het kabinet

Een cameraploeg van Brandpunt reisde in 2013 naar Ivanski, in Bulgarije. Ze hebben in Ivanski ontdekt dat ze kunnen leven op kosten van Nederland. Met busladingen reizen ze naar Nederland, ze schrijven zich in als inwoner, openen met een vals huur­contract een bankrekening en ontvangen vervolgens duizenden euro’s aan huur-, zorg- en kinder­opvangtoeslag.

De ‘held’ van de ­reportage is een Bulgaar met een hangsnor en twee oranje ING-bankkaarten. ‘Iedereen kent me als de pinautomaat’, pocht hij.

Nederland is geschokt. Dat mag nooit meer gebeuren. De Bulgarenfraude blijkt bovendien geen alleenstaand geval, schrijft De Standaard, terugblikkend. Er worden andere schandalen ­boven gespit. Overleden Polen blijken ook steun te kunnen krijgen. In totaal zou 1,5 miljard euro afgeroomd worden.

De gebeten hond is Frans Weekers (VVD), staatssecretaris voor Financiën. Hij belooft op te treden. Hij kondigt aan dat de belastingdienst voortaan met ‘risicoprofielen’ zou werken. In de praktijk komt dat neer op het ­etnisch profileren. Nederlanders met een vreemde naam zullen sneller uitgepikt worden voor controles.

En zo geschiedde. Tienduizenden gezinnen werden onder de voet gelopen, vooral landgenoten van buitenlandse afkomst. De fraudebestrijding was in feite discriminerend. Zeven jaar later valt het derde kabinet Rutte