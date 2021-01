Pech met de avondklok: om 21.01 uur op 680 meter van huis kreeg Quinn (17) een boete

Quinn (17) was bij vrienden en scheurde op de fiets naar huis om nog net voor negen uur zaterdagavond binnen te zijn. Maar helaas op 680 meter van huis hielden agenten hem aan: wat hij om 21.01 uur nog op straat deed? Zonder mededogen slingerden ze hem op de bon.

Quinn Derksen was vast van plan om op tijd thuis te zijn. Het was een half uur fietsen van Mill, waar zijn vrienden wonen, naar zijn eigen huis in Cuijk. Hij had het bijna gehaald, maar was dus net een fractie te laat en had botte pech net de politie tegen te komen.

De tiener begrijpt het wel. “Alle respect voor de politie. Zij doen ook maar hun werk. En je moet ergens een grens trekken. De agenten zeiden dat ze niets anders konden. Ze hebben strikte instructies. Vertel het aan je vrienden, zeiden ze, dat de politie zo streng moet optreden”, zegt Quinn tegen het AD.

Hij heeft zijn lesje wel geleerd. De komende weken neemt hij wat meer marge. “Ik neem geen risico meer. Anders wordt het zo een dure grap.”