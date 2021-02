Dit ben je wekelijks extra kwijt aan gas nu het zo koud is

De kachel moet harder zijn best doen om het huis te verwarmen als het buiten zo koud is en dat gaat natuurlijk niet voor niets. Maar wat kost het precies extra om je woning in deze vrieskou op temperatuur te houden? Houd rekening met ongeveer 20 euro per week. En met al dat thuiswerken wellicht nog meer.

Maar de verschillen zijn groot, zegt woordvoerder Robert Portier van energieleverancier Vattenfall tegen RTL Nieuws. Hoeveel kamers moeten iedere dag worden verwarmd, hoe groot is je huis en hoe goed is het geïsoleerd? Ben je verder een koukleum die de thermostaat gerust op 23 graden zet of houd je het bij 19,5 graad en trek je een dikke trui aan? Het bepaalt allemaal hoeveel je aan gas betaalt.

Daarnaast wordt het gasverbruik per jaar berekend. De hogere kosten van deze paar weken worden dus uitgesmeerd over 12 maanden. Mogelijk worden ze ook nog gecompenseerd door bovengemiddeld warme periodes, zoals de eerste maanden van deze winter. Het kan dus goed zijn dat je helemaal niet zoveel meer betaalt als andere jaren.