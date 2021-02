Rechtbank: avondklok moet per direct worden opgeheven

De avondklok moet per direct worden opgeheven, concludeert de voorzieningenrechter in Den Haag. De avondklok is in werking gesteld op basis van de wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg), maar volgens de rechter is dit onterecht.

Het opheffen van de avondklok gaat per direct in. Volgens een woordvoerder van de rechtbank is een hoger beroep in de zaak wel mogelijk.

De zaak was aangespannen door protestgroep Viruswaarheid. De rechtbank stelde de protestgroep dinsdag in het gelijk. Het invoeren van de avondklok was onwettig, omdat er volgens de rechtbank geen sprake was van een noodsituatie, „zoals bijvoorbeeld het geval is bij een dijkdoorbraak.”

Volgens de voorzieningenrechter maakt de avondklok „een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer.” Bovendien beperkt de regel „onder meer het recht op vrijheid van vergadering en betoging.”