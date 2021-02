Man gedood door eigen haan tijdens hanengevecht

Een jonge haan heeft zijn baasje gedood, vlak voor een illegaal hanengevecht in India, waarvoor een mes aan het dier was vastgemaakt.

Toen de haan probeerde te ontsnappen kwam het mes in de lies van de eigenaar terecht. De man overleed door bloedverlies onderweg naar het ziekenhuis. Het dier is op het politiebureau vastgehouden tot het kon terugkeren naar een boerderij.

De politie zoekt nog vijftien mensen die waren betrokken bij het illegale evenement dat plaatsvond in het dorp Lothunur. Volgens de agenten werd het dier klaargemaakt voor een gevecht toen het probeerde te ontsnappen. De eigenaar probeerde de haan te vangen, maar werd geraakt door het 7 centimeter lange mes dat vastzat aan de poot van het dier.

De betrokkenen bij het gevecht worden mogelijk aangeklaagd voor doodslag, illegaal gokken en het houden van een hanengevecht.

Volgens een lokale politieagent wordt de haan op een later moment meegenomen naar de rechtbank als bewijs, schrijft The New Indian Express.

Hanengevechten zijn al sinds 1960 illegaal in India, maar ze komen nog steeds veel voor in landelijke gebieden, vaak rond het hindoefestival Sankranti.

Het is niet de eerste keer dat iemand wordt gedood door een haan. Afgelopen jaar overleed een man in Andhra Pradesh nadat hij in de nek werd gestoken door een mes dat vastzat aan een haan.