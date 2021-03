Aan deze strenge regels moet je je houden als lid van het Britse koninklijk huis

Prins of prinses, dat word je niet vanzelf, zeker niet in het Verenigd Koninkrijk. Wie lid is van het Britse koninklijk huis dient zich aan maar liefst zestig strenge regels te houden, schrijft Metro. We noemen er hier een aantal.

Als je met Queen Elizabeth dineert, mag je geen hap meer nemen als zij is uitgegeten. Je bent verplicht te buigen als je de koningin tegenkomt. Tot 2011 mocht geen enkele royal met een katholieke man of vrouw trouwen. Niemand van de koninklijke familie mag het spel Monopoly spelen. Twee erfgenamen mogen niet in hetzelfde vliegtuig zitten. Zodra prins George, zoon van William, 12 is, mag hij niet meer met zijn vader in één vliegtuig. Je mag een Brits lid van het koninklijk huis als gewone sterveling niet aanraken. De jassen blijven aan. Het wordt als onzedig beschouwd wanneer een vrouwelijk lid van het koninklijk huis in het openbaar haar jas uittrekt. In Buckingham Palace is knoflook verboden, omdat de koningin er een hekel aan heeft. Als de Queen haar handtas verplaatst naar haar rechterarm, weet het personeel dat ze een gesprek wil beëindigen. Vrouwelijke royals moeten naar publieke bijeenkomsten altijd een hoed dragen, die om zes uur ‘s avonds wordt verwisseld voor een tiara. Draagt een vrouw geen tiara, dan is ze ‘op de markt’.