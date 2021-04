OMT-lid: ministerie mist deskundigheid

Volgens Anja Schreijer (45), hoofd bestrijding algemene infectieziekten van de GGD, komt het chaotische beleid door gebrek aan kennis bij het ministerie van VWS. ‘Ik wil niet met modder smijten, maar het ontbreekt aan kennis en gezag in Den Haag, ondanks de beste bedoelingen. Zo’n chief kan keuzes bewaken en adviseren vanuit inhoud. Die weet hoe de hazen lopen en wie gebeld moet worden als er onzekerheid is over een vaccin.’ Volgens haar zou zo’n rol vervuld moeten worden door een arts maatschappij en gezondheid.

‘Dat er onlangs wéér op de pauzeknop is gedrukt voor de vaccinatie met AstraZeneca is een halsoverkop actie. Ik weet wat een enorm effect zoiets heeft op de bestrijding van de uitbraak. Dit geeft het vertrouwen in vaccinatie en daarmee de virusbestrijding zo’n knauw.’ Het ontbreekt het ministerie van Volksgezondheid in zulke kwesties aan kennis en gezag, stelt Schreijer vast. ‘Ik snap dat je schrikt van verontrustende berichten over bijwerkingen, maar als je dan zoiets doet, ben je in paniek. Je doorkruist roekeloos het vaccinatiebeleid, waardoor de golf zal voortduren en mogelijk meer mensen overlijden dan de zeldzame gevallen die door bijwerkingen aan het licht zijn gekomen.’