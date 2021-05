Luchtvervuiling slecht voor je geheugen, maar er is een oplossing

Je hoeft maar enkele weken blootgesteld te worden aan luchtvervuiling of je cognitieve prestaties gaan al achteruit. Dat blijkt uit een studie van Columbia University. Het lijkt er echter op dat aspirine de schadelijke gevolgen teniet doet.

Voorbeelden van korte blootstelling aan luchtvervuiling zijn bosbranden, smog, meeroken of barbecueën. De onderzoekers keken naar de cognitieve functies van 854 oudere Amerikaanse mannen en de luchtkwaliteit in hun omgeving. Was de hoeveelheid fijnstof (PM2,5) gedurende 28 dagen verhoogd dan haalden de mannen slechtere scores op geheugen- en taal- en rekentests. Namen ze daarbij aspirine dan presteerden ze juist weer even goed als normaal. Mogelijk doordat het middel ontsteking in de hersenen tegengaat of veranderingen in de bloedcirculatie, die veroorzaakt worden door het binnenkrijgen van smerige lucht, vermoeden de wetenschappers.

"Hoewel er regelgeving is omtrent CO2-emissies blijven kortdurende pieken in luchtvervuiling veel voorkomen en die hebben schadelijke gevolgen voor de gezondheid," aldus onderzoeker Andrea Baccarelli. "Het lijkt erop dat aspirine de schadelijke effecten beperkt."

De link tussen langdurige blootstelling aan fijnstof en verminderde cognitieve prestaties bij ouderen is al langer bekend. Gerapporteerde effecten zijn een kleiner hersenvolume, cognitieve achteruitgang en zelfs dementie. Luchtvervuiling is ook al in verband gebracht met verminderde hersencapaciteit bij jongere mensen en kinderen.

In de categorie: baat het niet dan schaadt het niet, zou je dus aspirine kunnen nemen als je weet dat je te maken krijgt met smerige lucht.