Pfizer moet half miljoen betalen aan man die gokverslaafd raakte door parkinsonmedicijn

Pfizer moet in Italië 500.000 euro schadevergoeding betalen aan een man (60), die na gebruik van een parkinsonmedicijn van de farmaceut gok- en seksverslaafd raakte. Dat besloot het hof in Milaan in een hoger beroep.

Het gaat om het middel Cabaser, ook bekend als Cabergoline en Dostinex. Dostinex wordt in Nederland gebruikt om overmatige melkproductie na zwangerschap te onderdrukken, maar in sommige andere landen krijgen parkinsonpatiënten een hoge dosis van het medicijn.

De man slikte Cabaser tussen 2001 en 2006. Hij kreeg de diagnose Parkinson al in zijn veertiger jaren. "Al na enkele maanden na de start van de inname kreeg ik last van eetbuien en raakte ik seksueel overprikkeld," zei de man in de rechtszaal. “Toen begon ik te spelen. Eerst nog zonder geld, zomaar voor de lol. Ik begon tijdens m’n werkuren meer en meer online casino’s te bezoeken. Ik schreef 50 dollar over naar een buitenlands bedrijf, maar dat geld was snel op.”

Pas in 2007 werd de verslavingsgevoeligheid in de bijsluiter opgenomen als bijwerking. "Ik dacht dat ik gek werd. Ik vergat te werken en speelde op kantoor, maar ook ‘s nachts thuis, terwijl mijn vrouw lag te slapen. Ik loog tegen iedereen zodat ze niets zouden merken.” Uiteindelijk vergokte hij minstens 100.000 euro.

De werking van het middel staat niet ter discussie, wel moeten gebruikers van tevoren op de hoogte worden gebracht van de mogelijke bijwerkingen, aldus de advocaat van de man.