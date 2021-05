“Nederlandse extreemrechtse groepering achter aanval op Belgische media”

Het gebouw van DPG Media in Antwerpen is een tijdlang ontruimd geweest na een dreigbericht. Het ging om een dubbele dreiging afkomstig van een Nederlandse extreemrechtse groepering, zegt de Belgische terreurexpert Faroek Özgünes tegen het Belgische journaal. Ze wilden achter het onderduikadres van Marc van Ranst komen, de leidende viroloog van België.

“Het is de Nederlandse politie die de Belgische politie heeft verwittigd dat er een dreiging is tegen DPG Media”, stelt de VTM NIEUWS-journalist. “Het gaat om de Nederlandse extreemrechtse groep ‘FreedomFighters The Netherlands’.” DPG Media is niet alleen in Vlaanderen het grootste mediabedrijf, maar is ook in Nederland.

“Langs de ene kant was er een (knok)ploeg vanuit Nederland op weg naar België en langs de andere kant was er een bompakket dat mogelijk al geplaatst zou zijn in het gebouw van DPG Media. Dat is ook waarom het DPG Media-gebouw door de politie is doorzocht met explosievenhonden”

“Die knokploeg was op weg naar hier omdat ze dachten dat DPG Media zou weten waar Marc Van Ranst is”.