Gaan we een zomer vol seks tegemoet?

Durex zegt dat de verkoop van condooms met tientallen procenten toegenomen is. De advertentiewereld spaart geen toespelingen op de seksuele vrijheid die lont. In het Engels is de zin 'vaxxed en waxed' aan het inburgeren. Deze voorspelling voor de zomer wordt zo breed verkondigd dat sommige experts zich zelfs zorgen maken over een mogelijke soa-piek, schrijft de BBC. "Wanneer we met onze eigen sterfelijkheid worden geconfronteerd, hebben we de neiging om risicovoller te zijn ... we willen het beste uit ons leven halen", zegt Ashley Thompson, universitair hoofddocent psychologie aan de Universiteit van Minnesota, VS, die gespecialiseerd is in seksualiteit.

Maar in de praktijk zou het wel eens anders kunnen gaan, denken veel deskundigen. Bijvoorbeeld die van het Kinsley-instituut, dat zich bezighoudt met seks. Volgens hen zit de angst voor contact er bij heel veel mensen niet diep in. We hebben anderhalf jaar geprobeerd anderen te mijden. Dan is een seksgolf wel weer het andere uiterste. In april toonde een Kinsey-enquête aan dat van 2.000 Amerikanen, meer dan de helft zei dat ze niet geïnteresseerd waren in one night stands, en 64% was minder geïnteresseerd in meer dan één sekspartner tegelijk, vergeleken met vóór de pandemie. "Er is veel verdriet en veel trauma", zegt de directeur van het Kinsey-instituut. "Er is nog steeds veel collectieve stress en angst."

Viren Swami, hoogleraar sociale psychologie aan de Anglia Ruskin University, die seksualiteit bestudeert, schreef dat een 'zomer van seks' onwaarschijnlijk is , niet in de laatste plaats omdat velen van ons nog steeds angstig zullen zijn om zelfs maar in de buurt te zijn van andere mensen in dezelfde kamer, laat staan ​​in hetzelfde bed.